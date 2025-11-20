Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’ndeki (BKM) yolsuzluk soruşturması Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Soruşturma kapsamında örgüt liderliği ile suçlanarak tutuklanan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener, bir ay cezaevinde yattıktan sonra sonra tahliye edilmişti.

Aynı soruşturma kapsamında 10 Ekim'de tutuklanan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın oğlu Osman Arslan'ın da bir ay tutukluluğun ardından tahliye edildiği ortaya çıktı.

SATIN ALMA KOMİSYONU ÜYESİYDİ

Osman Arslan, BKM bünyesinde kurulan satın alma komisyonu üyesiydi. Şaibeli olduğu belirtilen ihalelerin bu komisyondan geçtiği belirtiliyordu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Osman Arslan, dün avukatlarının başvurusu üzerine ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

ERDOĞAN KONUŞMA YAPMIŞTI

Kısa süre önce Arslan'ın babası Mahmut Arslan'ın başkanı olduğu HAK-İŞ'in 50 yılı töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yapmıştı.

7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İhalelerde usulsüzlük yapıldığına dair suçlamalarla ilgili olarak Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısı Emrah Şener ve BKM eski genel müdürü Baran Aytaş'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi geçtiğimiz Ekim ayında tutuklanmıştı.

Başsavcılık, BKM nezdinde 2023 yılında gerçekleştirilen ''Çipli Plastik Kart Alımı İhalesi'' ile ''Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesi''nde usulsüzlükler yapıldığının tespit edildiğini duyurmuştu. Ek olarak ''Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.'' ve ''Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Limited Şirketi'nden'' ihale düzenlenmeden hizmet alımları yapıldığı iddia edilmişti.

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilere bilimsel araştırma yaptırılması karşılığında yemek kartları üzerinden ödeme yapıldığı da sıralanan suçlamalar arasında yer alıyor.

"ÖRGÜT LİDERİ" SERBEST, ÜYELER İÇERİDE

Tutuklulardan Baran Aytaş, Emrah Şener'in baskısıyla hareket ettiğini söylemişti, Şener ise hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

MB'nin iki ihalede 66 milyon 224 bin 448 TL kamu zararı olduğunu saptadığı süreç sonrasında tutuklanan Emrah Şener'in sadece bir ay cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Şener'in dün konutunu terk etmeme ve yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle sulh ceza mahkemesi kararıyla tahliye edildiği ortaya çıktı. Şener ve Arslan'ın haricindekilerin tutuklulukları devam ediyor.

DENETİMDE ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmaya konu olan usulsüzlükler, TCMB’nin kendi iç denetimiyle ortaya çıktı. İddialara göre Merkez Bankası’nda Şener döneminde yapılan usulsüzlükler kurum içinde rahatsızlık yarattı. Bu iddialar dönemin Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’a da bildirilmişti. Ancak Erkan'ın bu ihbara rağmen adım atmadığı ileri sürülüyor. Gaye Erkan'ın ayrılmasından sonra, Fatih Karahan'ın göreve geldikten yalnızca birkaç gün sonra müfettişlerle yapılan görüşmelerin ardından soruşturmayı başlattığı belirtiliyor.