Merkez Bankası zorunlu karşılıklar oranlarını artırdı

Kaynak: AA
Merkez Bankası zorunlu karşılıklar oranlarını artırdı

Merkez Bankası zorunlu karşılıklar hakkında değişiklik yaptı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yurtdışı repo, kredi ve katılım fonu zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusunda, Bankanın parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu doğrultuda, bankaların 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli Türk lirası cinsi yükümlülüklerinden; yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yurt dışından kullanılan krediler ve yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu için zorunlu karşılık oranı yüzde 8’den yüzde 12’ye yükseltilmiştir." ifadesine yer verildi.

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