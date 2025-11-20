Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) yeni danışman atandı. TCMB'nin yeni danışmanı JPMorgan'ın kıdemli ekonomisti Murat Taşçı oldu.

FED'DE 17 YIL

Murat Taşçı, Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünden 2000 yılında mezun olduktan sonra ABD’ye giderken, Teksas Üniversitesi’nde de yüksek lisans ve doktorasını yine ekonomi üzerine tamamladı. 2006 yılında araştırma bölümünde ekonomist olarak başladığı Cleveland Fed’den yaklaşık 17 yıl sonra JPMorgan’a geçen Taşçı, yaklaşık 3 yıl sonra TCMB’ye danışman olarak Türkiye’ye döndü.