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Her şeyi içeriden öğrenen Reuters, Merkez Bankası’na kötü haberi verdi

Reuters, Merkez Bankası’nın yüzde 65 olarak açıkladığı yol sonu enflasyon anketini yayınladı. 

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 14:38
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Merkez Bankası’na kötü haber her şeyi içeriden öğrenen Reuters verdi

Her şeyi içeriden öğrenen Reuters, Merkez Bankası’na kötü haberi verdi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylülde yıllık enflasyonu yüzde 83,45 olarak açıklanmıştı.

Yükselen enflasyona rağmen iktisadi faaliyette ivme kaybının devam ettiğine dikkat çeken Merkez Bankası (MB), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tek haneli faiz çağrısı karşısında politika faizini 150 baz puan daha indirerek yüzde 10,5 seviyesine çekmişti. Geçen sene eylülden bu yana süren faiz indirimleri, enflasyon ve TL’deki değer kayıplarında rekorları getirdi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,48 arttığını; açlık sınırının ise 7 bin 425 TL ile mevcut asgari ücretin 1925 TL üzerinde gerçekleştiğini açıklamıştı.

Merkez Bankası yılın son enflasyon raporunda kasımdan sonra enflasyonun mevcut seviyesinden hızlıca düşeceğini öne sürmüş; buna rağmen yılsonu tahminini yüzde 65,2 seviyesine yükseltmişti.

REUTERS ANKETİ: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 83-87
Diken’de yer alan habere göre, Reuters’ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette ekim için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 83,8 ile yüzde 87,4 arasında yer alıyor. TÜFE en son Haziran 1998 döneminde yüzde 90,6 artış kaydetmişti.

Ankette aylık enflasyonun ise yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor; tahminler yüzde 2,6 ila yüzde 4,6 bandında yer alıyor. Aylık artışta yaz mevsiminin sona ermesi ile birlikte yükselen gıda ve giyim fiyatlarının yanı sıra ev eşyası ve konut kalemlerinde de yaşanan yükselişin etkili olması bekleniyor.

Ankette yıl sonu enflasyon tahminiyse yüzde 70,25 oldu. Sene boyunca yapılan anketlerde 2022 yıl sonu tahminleri Rusya-Ukrayna savaşının emtia fiyatlarına etkisi ve TL’nin değer kaybı sebebiyle sert yükselirken son birkaç aydır tahmin revizyonları sınırlı kaldı.

TÜİK Ekim ayı enflasyon verisini 3 Kasım saat 10:00’da açıklayacak.

MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ YÜZDE 65,2
Dün Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65,2'ye yükseltmişti. Önceki raporda tahmin yüzde 60,4 düzeyindeydi. Merkez Bankası 2023 sonu tahminini ise yüzde 19,2'den yüzde 22,3'e çıkardı. 2024 tahmini ise yüzde 8,8 olarak belirlendi. 

 

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Hilal Güneş
28.10.2022 14:49
esra ezmeci bu stil. belli ki çigansın.  
 
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