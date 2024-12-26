Merkez Bankası'nda kritik gün! Piyasalar bu kararı bekliyor...

Asgari ücretle hüsrana uğrayan çalışanların ardından Milyonlarca emeklinin gözü kulağı faiz kararına odaklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 26 Aralık 2024 saat 14.00'de yıl sonu karar açıklanacak. Piyasalarda, asgari ücret zammının ardından TCMB'nin nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor. Borsa, altın ve dolar gibi yatırım araçlarını da bu karar etkileyecek.

YILIN SON TOPLANTISINDAN YILIN İLK FAİZ İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Bugün açıklanacak Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ile 2024 süreci bitecek. TCMB'nin 22 aylık sıkı duruş politikasından vazgeçeceği belirtiliyor.

Son toplantıda bir faiz indirimi kararı ile çıkması bekleniyor. Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner, indirimlerin başlaması durumunda devamının gelip gelmeyeceği ve bankanın yeni yılda politika faizini yüzde 30'lara çekecek hamleyi yapıp yapmayacağının kritik sorular arasında yer alacağını açıkladı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

TCMB Para Politikası Kurulu, merakla beklenen kasım ayı faiz kararını geçtiğimiz ay paylaşmıştı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 8. kez yüzde 50'de sabit tutmuştu.