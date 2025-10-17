İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Bankası’nın iç denetimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, ana hissedarı olduğu BKM’de 100 milyon TL’yi aşan kamu zararı tespit edildi. Eski Başkan Yardımcısı Emrah Şener dahil 8 kişi tutuklandı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz bugünkü köşe yazısında operasyonla ilgili bilgileri paylaştı. Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada kamu zararının 100 milyon TL’yi aştığı tespit edildi. Soruşturmanın, TCMB’nin 2 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirdiği iç denetim sonrası yapılan suç duyurusuyla başladığı kaydedildi.

Dosyada bilirkişinin 10 Eylül 2025 tarihli raporunda 'usulsüzlük var' denildi. Başlatılan soruşturma kapsamında 10 Ekim'de düzenlenen operasyonla eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve yardımcısı Bora Koç dahil 8 kişi, 13 Ekim'de tutuklandı.

İKİ BÜYÜK İHALEDE CİDDİ USULSÜZLÜKLER TESPİT EDİLDİ

Savcılığın talebiyle hazırlanan bilirkişi raporunda, BKM tarafından yürütülen iki büyük ihalede ciddi usulsüzlükler tespit edildi. Rapora göre; “Çipli Plastik Kart Alımı” ve “TROY için Yazılım Geliştirme” ihalelerinde maliyet komisyonu oluşturulmadı, teslimat yapılmadan ödeme gerçekleştirildi, bazı firmaların ihaleye teklif vermesi engellendi.

Her iki ihalenin de yetkili satıcı belgesi bulunmamasına rağmen Enarge adlı firmaya verildiği; ikinci ihalede yalnızca bu firmadan teklif alındığı ve toplam 66 milyon 224 bin TL’lik işin Enarge’ye bırakıldığı belirtildi. Raporda, “Emrah Şener, iki ihaleyi Enarge’nin almasını sağlayarak, hem ihaleye hem edimin ifasına fesat karıştırdı” ifadelerine yer verildi.

İHALESİZ ŞEKİLDE 44 MİLYON 150 BİN TL ÖDEME YAPILDI

Bilirkişi raporunda, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ne (TTO) ihalesiz şekilde 44 milyon 150 bin TL ödeme yapıldığı, fiyat teklifi alınmadan sözleşme imzalandığı, iş tamamlanmadan tüm meblağın ödendiği ve üç tedarikçiden teklif alınması kuralına uyulmadığı ifade edildi.

Ayrıca, Şener’in kardeşi İbrahim Şener’e 200 bin TL, Singapur’daki paravan bir şirkete ise 693 bin 236 euro aktarıldığı tespit edildi.

Raporda, projelerde yer alan Doç. Dr. Ali Coşkun ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci’nin de sorumluluğuna işaret edilmesine rağmen, bu iki ismin soruşturma dosyasına dahil edilmediği belirtildi.

Soruşturma kapsamında yöneltilen diğer suçlamalar ise şu şekilde sıralandı:

Be Bold adlı şirketten ajans hizmeti için doğrudan alım yapıldığı, başka firmalardan teklif alınmadığı, 1 milyon 857 bin 900 TL’lik ödemenin zimmet kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Yurt dışında eğitim gören öğrencilere verilmiş gibi gösterilen yemek kartlarının Emrah Şener’e bırakıldığı tespit edildi.

Eski Genel Müdür Aytaş’a tahsis edilen kurumsal kredi kartının Şener tarafından kullanıldığı ifade edildi.

İFADELERDE NE DENİLDİ?

Emrah Şener ifadesinde şunları söyledi:

“TCMB’de başkan yardımcısıydım. BKM’de yapılan ihale ve işlemlerle bağlantım yoktur. Bana yöneltilen tek bir para transferi var. O da Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olduğum sürede bir arkadaşımın yaptığı 200 bin TL’lik transfer. BKM’de personel belirleme yetkim yoktur.”

Baran Aytaş ise işlemleri Şener’in talimatıyla yaptığını ileri sürerek, şunları söyledi:

“TTO’nun üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinde doğru gitmeyen bir şeyler olduğunu fark ettim. Amirim olduğu için onu şikayet etmekten çekindim.”

Avukatı ise Aytaş’ın Şener tarafından baskı altına alınarak, paravan şirkete para göndermeye mecbur edildiğini savundu ve “Şener hesap vermeli” dedi.

Bora Koç’un avukatı da “Müvekkilim işini kaybetmemek için önüne geleni imzalamak zorunda kalmıştır” diye konuştu.

MERKEZ BANKASI AÇIKLAMA YAPTI

İsmail Saymaz’ın yazısının gündem olması sonrası Merkez Bankası açıklama yaptı. Açıklamada operasyonun iç denetimde bazı usulsüzlüklerin tespit edilmesi sonrası konunun savcılığa aktarılması ile gerçekleştiği belirtildi.

Merkez Bankası sürecin takip edildiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Bankamız, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 8. maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) hissedarı olup, BKM’de belirli dönemlerde denetim faaliyeti gerçekleştirmektedir.

Bu kapsamda, Bankamız Başkanlık Makamının 6 Şubat 2024 tarihli onayı ile BKM’de TCMB Denetim Genel Müdürlüğünce bir denetim süreci başlatılmıştır. Yürütülen denetim sonucunda hazırlanan İnceleme Raporunda suç şüphesi içeren bazı bulguların yer alması üzerine, Bankamızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 6 Aralık 2024 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur.

Konuya ilişkin olarak devam eden yargı süreci, Bankamız ve BKM tarafından titizlikle takip edilmektedir.”