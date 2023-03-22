Merkez Bankası'ndan çalışanlarına çifte standart. İstanbul’a taşınmaya karşı çıkanlara ne prim ne ikramiye!

Ekonomi yazarı Barış Soydan’dan Merkez Bankası ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

Soydan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınmasına karşı mahkemeye başvuran çalışanlara performans kapsamında prim verilmediğini öne sürdü.

Barış Soydan, şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası'nda dün çalışanlara performans kapsamında prim verildi. Bazı yöneticiler ve çalışanlar dört maaş, diğerleri 2 maaş ikramiye aldı. İstanbul'a taşınma kararına karşı mahkemeye başvuranlar hiçbir şey alamadı."

Merkez Bankası'ndan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

İşte o paylaşım:

MERKEZ BANKASI İSTANBUL'A TAŞINACAK MI

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen yılın temmuz ayında yaptığı açıklamada "Merkez Bankası'nı eylül sonu itibarıyla program dahilinde İstanbul’a taşımaya çalışıyoruz" dedi.

1930'da kurulduktan sonra ilk kez Ankara dışına çıkarılan Merkez Bankası, İstanbul Finans Merkezi'nde 60 katlı TCMB Kule'ye taşınacak.