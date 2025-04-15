Merkez Bankası'ndan dev zarar! 700 milyar lirayı aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası art arda ikinci kez zarar açıkladı. 2024 yılına ilişkin mali tablolar ekonomik destek mekanizmalarının sürdüğünü ve bilanço büyümesinin devam ettiğini ortaya koydu. Banka olağan genel kurul toplantısını nisan ayı sonunda gerçekleştirecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılına ait mali tablolarını yayımladı. Banka, 93. Hesap Dönemi sonunda 700 milyar 354 milyon TL zarar açıkladı.

ART ARDA ZARARI AÇIKLADI

Merkez Bankası’nın (TCMB) 2024 yılı mali sonuçları belli oldu. 2023’te 818,2 milyar TL’lik rekor zararın ardından gelen yeni bilanço, Merkez Bankası’nın mali yapısındaki kırılganlığın sürdüğünü ortaya koydu. Böylece TCMB, iki yıl üst üste toplam 1,5 trilyon TL’ye yakın zarar açıklamış oldu.

GENEL KURUL 30 NİSAN’DA

TCMB’nin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü yapılacak. Genel Kurul’da bilanço ve kâr-zarar hesapları oylanacak, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu üyeleri ibraya sunulacak. Ayrıca süresi dolan üyelerin yerine yeni seçimler yapılacak.