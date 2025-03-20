Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi! Sert düşüş sonrası...

Merkez Bankası, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını açıkladı.

PİYASALARDA İMAMOĞLU ETKİSİ

Dün İBB'ye yapılan operasyonlarda Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanmıştı. Dolar 36 TL seviyesinden 40 TL'ye gelirken anlık olarak 37,92 seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise 4 bin TL'ye kadar gelerek tarihi rekor kırmıştı.

İstanbul Borsası ise İmamoğlu etkisi ile yüzde 9 seviyesinde değer kaybederek 9 bin 782 bandına gelmişti. Anlık olarak ise Borsa, 9 bin 903'e ilerledi.

DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİNE BAŞLANACAKTIR

Merkez Bankası, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla bir hamlede bulundu. Yapılan açıklama ise şu şekilde;

"Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır."