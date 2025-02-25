Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması! Yüzde 59,2 seviyesine yükseldi

Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması! Yüzde 59,2 seviyesine yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verisini açıkladı, şubatta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 25,3 seviyesine, reel sektör için 1,9 puan azalarak, yüzde 41,9 seviyesine geriledi, hane halkı için 0,4 puan artarak yüzde 59,2 seviyesine yükseldi.

TCMB, finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hane halkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek hazırlanan "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini açıkladı.

Buna göre, 2025 yılı şubat ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 25,3 seviyesine, reel sektör için 1,9 puan azalarak yüzde 41,9 seviyesine gerilerken, hane halkı için 0,4 puan artarak yüzde 59,2 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 2,5 puan azalarak, yüzde 28,3 seviyesinde gerçekleşti.

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