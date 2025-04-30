Merkez Bankası'ndan faiz mesajı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'ndan faiz mesajı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, politika faizine ilişkin enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentilerine uygun şekilde belirleyeceklerini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TCMB'nin 93. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Karahan, politika faizini enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentilerine uygun şekilde belirleyeceklerini duyurdu ve "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bozulma öngörülmesi durumunda para politikamızı sıkılaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Karahan'ın konuşmaları şöyle:

  • "Son dönemde artan belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler 2025 yılında küresel büyüme üzerine aşağı yönlü riskleri artırdı.
  • Hizmet enflasyonu Ocak ayında bir miktar yükselmekle birlikte Şubat ve Mart aylarında belirgin yavaşlama eğilimine girdi.
  • TL'deki değer kaybının sınırlı olması bu kanaldan gelen enflasyonist baskıları azalttı.
  • Mart ve Nisan'da yurt iç ve yurt dışı finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler ile parasal aktarım mekanizmasını destekleyen adımları ivedilikle attık.
  • TL'deki değer kaybının sınırlı olması bu kanaldan gelen enflasyonist baskıları azalttı.
  • Likidite koşullarını yakından izlemeye ve etkili şekilde kullanmaya devam edeceğiz.
  • Enflasyonda belirgin ve kalıcı bozulma öngörülmesi durumunda para politikamızı sıkılaştıracağız.
  • Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme için ön koşuldur, Banka olarak dezenflasyonist süreci sürdüreceğiz."

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