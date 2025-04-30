Merkez Bankası'ndan faiz mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TCMB'nin 93. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Karahan, politika faizini enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentilerine uygun şekilde belirleyeceklerini duyurdu ve "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bozulma öngörülmesi durumunda para politikamızı sıkılaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Karahan'ın konuşmaları şöyle: