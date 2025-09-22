Merkez Bankası’ndan flaş faiz kararı: FED'in kararı sonrası geldi

Merkez Bankası, yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını yüzde 3’ten yüzde 2,75’e indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), teknik bir düzenlemeye giderek döviz mevduatlarına uygulanan faiz oranında indirime gitti. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin faizle tesis edilen kısmına uygulanan faiz oranı yüzde 3’ten yüzde 2,75’e indirildi.

Söz konusu düzenleme, ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki fark üzerinden ödenen faizi kapsıyor. Bu hamleyle birlikte, bankalardaki döviz mevduatlarının getirisi bir miktar düşmüş oldu.

TCMB’nin adımı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçen hafta politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından geldi.

Fed’in faiz indirimi sonrası küresel likidite ve para piyasalarında oluşan değişim, Merkez Bankası’nın TL ve döviz mevduat faizlerinde ayarlamaya gitmesinde belirleyici oldu.