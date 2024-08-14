Merkez Bankası'ndan flaş hamle. Artık o piyasada da işlem yapılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan dikkat çeken hamle...TCMB artık Takaspank para piyasasında işlem yapacak, duyuru yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yılın Üçüncü Enflasyon Raporu toplantısındaki "Gerektiğinde sterilizasyon araçlarını çeşitlendirerek etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz." açıklamasının ardından likidite sterilizasyonu için Takasbank para piyasasında işlem yapmaya başladı.

TCMB açıklamasına göre, likidite sterilizasyonu için Takasbank para piyasasında işlem yapmaya başlayan banka, sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılması çerçevesinde, piyasa koşulları gerektirdiğinde, Takasbank Para Piyasası'nda gecelik vadede kendi borç alma faiz oranından alış emri girebilecek.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın Üçüncü Enflasyon Raporu toplantısında, "Gerektiğinde sterilizasyon araçlarını çeşitlendirerek etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

LİKİDİTE STERİLİZASYONU NEDİR

Deneyimli iktisatçı Mahfi Eğilmez likidite sterilizasyonu şöyle açıklıyor:

"Ekonomi biliminde sterilizasyon, cari açık ya da fazlanın para arzındaki değişimler aracılığıyla yaratabileceği olumsuz etkileri gidermek ya da en aza indirebilmek için yürütülen para politikası uygulamaları için kullanılıyor. Bunun son dönemlerde Türkiye açısından en önemli yansıması ihtiyaçtan fazla gelen dövizin TL üzerinde yarattığı değerlenme baskısıdır. TCMB, bu baskıyı önleyebilmek için sterilizasyon politikası uyguluyor. "