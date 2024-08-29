Merkez Bankası'ndan flaş karar!

Düzenleme: Kaynak: AA
Merkez Bankası'ndan flaş karar!

TCMB Türk lirası mevduatı destekleyici ek adımlar attı. TCMB bu kapsamda zorunlu karşılık uygulanmasında değişikliğe gitti.

Gerçek kişi Türk Lirası mevduat payı yüzde 45 ile yüzde 50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefi 0,8 puana çıkarılırken, gerçek kişi Türk Lirası mevduat payı yüzde 60'ı geçen bankalar için aylık artış hedefi kaldırılarak yüzde 60'ın üzerinde kalınması koşulu getirildi.

- KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef hesaplamasına tüzel kişi KKM dahil edilirken, Türk Lirası mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 84'üne çıkarıldı.

TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranı da 5 puan artırıldı.

Para politikası metinlerinde "TL mevduatı destekleyecek ek adımlar atılabileceği" mesajını vurgulayan TCMB'nin gerekli görülmesi durumunda bu yönde yeni adımlar atabileceği belirtiliyor.

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