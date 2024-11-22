Merkez Bankası'ndan flaş karar! Zorunlu karşılık oranları değişti

Merkez Bankası: Kısa vadeli Türk lirası mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 15’ten yüzde 17’ye çıkarıldı. Yabancı para mevduata zorunlu karşılık oranı yüzde 5'ten yüzde 4'e düşürüldü.

Merkez Bankası'nın TL mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdığı tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. TL, mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 17 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e ilişkin duyurusuna göre, Merkez Bankası, artan TL mevduat payını göz önünde bulundurarak bazı sadeleşme adımlarının atılmasına karar verdi.

TL mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı değiştirildi.

TL mevduatta zorunlu karşılık yüzde 17, yabancı mevduatta yüzde 4 oldu.

Buna göre, kısa vadeli TL mevduatta yüzde 15 olan oran yüzde 17'ye çıkarılırken, YP mevduat için TL tesis oranı da yüzde 5'ten yüzde 4'e indirildi. Zorunlu karşılıklar, 6 Aralık 2024'te tesis edilecek.

Tüzel kişi TL mevduat payı hedefi kaldırıldı.

Kur korumalı mevduatın (KKM) TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef de yüzde 75'ten yüzde 70'e indirildi.