Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat kararı: Vadeler kısıtlandı

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlandı.

Merkez Bankası tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi;

"Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir."