Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat kararı: Vadeler kısıtlandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat kararı: Vadeler kısıtlandı

Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni karar aldı.

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlandı.

Merkez Bankası tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi;

"Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir."

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