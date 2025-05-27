Merkez Bankası'ndan son dakika Papara açıklaması!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'ndan son dakika Papara açıklaması!

Yasa dışı bahis operasyonu el konularak kayyum atanan Papara ile ilgili Merkez Bankası tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada platformda geçici olarak günlük limitlerin uygulanacağı belirtildi ve kullanıcıların fonlarının güvence altında olduğu vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafındna Papara ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.

İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır.

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.

TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Faaliyette Bulunan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları ve Faaliyet İzni Kapsamlarına buradan ulaşılabilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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