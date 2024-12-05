Merkez Bankası'ndan 'teminat iskonto' oranlarına düzenleme

Düzenleme: Kaynak: DHA
Merkez Bankası'ndan 'teminat iskonto' oranlarına düzenleme

Merkez Bankası, teminat iskonto oranlarında yaptığı düzenlemede, TÜFE’ye endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ve kira sertifikalarının iskonto oranlarını yüzde 80'den yüzde 30'a indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Açık Piyasa İşlemleri, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranlarını yeniden düzenledi.

Yapılan değişiklikle, Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) endeksli devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ve kira sertifikalarının teminat olarak alınmasında uygulanan iskonto oranı yüzde 80'den yüzde 30'a indirildi.

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TCMB'den düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Açık Piyasa, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilmiştir.

Bu çerçevede, TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının yüzde 80'den yüzde 30'a indirilmesine karar verilmiştir" denildi.

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