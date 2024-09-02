Merkez Bankası'ndan Türk lirası hamlesi. Resmi Gazzete'de yayımlandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'ndan Türk lirası hamlesi. Resmi Gazzete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 'TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğ'de değişikliğe gitti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 'TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti. Değişiklik yapılmasına dair tebliğ ise Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde yapılan değişiklik şu sözlerle açıklandı,

"TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/14)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2024/19)

MADDE 1- 21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişiler ile yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31/8/2024 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür."

Son Haberler
Şanlıurfa'da kum yüklü tıra mısır yüklü tır çarptı. 2 yaralı
Şanlıurfa'da kum yüklü tıra mısır yüklü tır çarptı. 2 yaralı
Düzce’de kayganlaşan yolda otomobil tıra çarptı. 1 ölü
Düzce’de kayganlaşan yolda otomobil tıra çarptı. 1 ölü
AKP’den ‘Can Atalay’ çıkışı: Çok komik bir talep olacak
AKP’den ‘Can Atalay’ çıkışı: Çok komik bir talep olacak
Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu
Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu
Edirne Sınır Kapısı'nda TIR şoförleri birbirine girdi
Edirne Sınır Kapısı'nda TIR şoförleri birbirine girdi