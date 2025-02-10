Merkez Bankası’ndan vatandaşa kazık

Şeytanın bile aklına gelmezdi!

Maaşların beklenen enflasyona göre ayarlanması.

Ücretli ve emeklilerin büyük kaybı olacaktı ama bile bile Merkez Bankası’nın 2025 yılı sonu enflasyon beklentisine göre maaşlarda artış yaptılar.

Başta vergi, harçlar ve devletin tüm alacaklarına geçen yılın enflasyonuna göre yani yüzde 44 zam yaptılar.

Merkez Bankası 2025 yılı için yüzde 21 enflasyon beklediğini açıkladı.

Başta iktidar olmak üzere, tüm işyerleri çalışanlarına yüzde 21 ile 25 arası zam yaptılar.

2024 yılında yüzde 44 enflasyon altında ezilen hatta fakirleşen vatandaş 2025 yılı boyunca yüzde 21 enflasyona göre zam alacak.

Ocak ayı geldi geçti.

Köprü ve otoyollara zamlar yağmur gibi geldi.

Son bir yılda yüzde 400 fiyat artışı yapılan köprüler var.

Sonunda 3 Şubat günü TUİK ocak ayı enflasyonunu açıkladı.

ENAG’ın yüzde 8 olarak açıkladığı ocak ayı fiyat artışını TUİK yüzde 5 olarak açıkladı. Enflasyon beklentilerin üzerinde geldi.

Zammı yapan devlet!

Merkez Bankası toplandı ve enflasyon beklentisini yeniden güncelledi.

Enflasyon 2025 yılında yüzde 21 değil yüzde 24 olacak!

Yuh yani!

Dünyanın neresindeki Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini daha ilk ayda şaşar ve düzeltme yapar?

Elbette Merkez Bankası da biliyordu enflasyonun ocak ve şubat ayında patlayacağını. Bunu kasıtlı olarak düşük tuttu ki, zam oranı düşük kalsın. Akılları sıra bunu harcamaları kısmak amacıyla yaptılar.

Allah aşkına Türkiye’de 16 milyon kaymak tabakanın dışında zorunlu giderlerin dışında harcama yapan var mı?

Merkez Bankası büyük bir kazık attı vatandaşa.

Ama sayın başkan ve üyeler unutmasın ki, evine 1 ekmeği bile götüremeyen o dar gelirli ücretlini vebali hem bu dünyada hem de ahirette onların boynuna olacak.