Merkez Bankası'ndan yeni hamle. O madde kaldırıldı

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Merkez Bankası'ndan yeni hamle. O madde kaldırıldı

TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, zorunlu karşılık tesis edilmesinde kaldıraç oranı bulunan bankalara, ilave olarak zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik o madde kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı. TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği değişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'in bankalarca hesaplanacak kaldıraç oranı bulunan bankalara ilave karşılık tesis edilmesine madde yürürlükten kaldırıldı.

İlave olarak zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik "Zorunlu Karşılıklarda Farklılaşma" başlıklı bölümün yürürlükten kaldırıldığına dair hüküm Resmi Gazete'de yayımlandı. yürürlükten kaldırdı.

Tebliğ 21 Haziran 2024 tarihinden itibaren 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 10'uncu maddesi şu şekilde:

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