Merkez Bankası'ndan yeni kararlar: Döviz satış saatine ve miktarına kısıtlama

Ziraat Bankası’nın eski yöneticisi ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Merkez Bankası'nın döviz işlemlerine kısıtlama getirdiğini duyurdu.

Babuşcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda her bankanın satabileceği toplam döviz miktarına günlük limit ve işlem saati kısıtlaması getirildiğini belirtti.

Babuşcu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez Bankası bankalara dövizde işlem saati kısıtlaması getirdi... Bankalar müşterileri için piyasadan saat 13.00’e kadar döviz alabilecek. Merkez Bankası’ndan ikinci karar: Gerçek ve tüzel kişilere (tüm müşterilere) her bankanın satabileceği toplam döviz miktarına günlük limit getirdi. Limitler her banka bazında ayrı belirlendi."