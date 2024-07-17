Merkez Bankası'ndan yeni KKM ve TL mevduatı hamlesi. 22 Temmuz'da başlıyor

TCMB, bankalara ilettiği talimatla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan faiz oranının alt sınırını, politika faiz oranının yüzde 80'inden yüzde 70'ine düşürdü. Vade sonunda TCMB tarafından ödenecek kur farkı tutarı, politika faizi baz alınarak hesaplanmaya devam edecek.

22 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Ayrıca, yeni açılacak ve yenilenecek hesaplar için "ek getiri" adı altında herhangi bir ödeme yapılmayacağı açıklandı. Bu adımın, KKM hesaplarının azalmasını hızlandırması ve TL mevduatlarının payını artırması bekleniyor. Değişiklikler, 22 Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Önceden KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, yüzde 50 olan politika faizinin yüzde 80'i seviyesindeki yüzde 40'tı. Yeni talimatla bu oran yüzde 35'e düşürüldü.

REZERVLERDE YENİ ZİRVE

Bankacıların hesaplamalarına göre, geçen hafta Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri 4 milyar dolar arttı ve toplam rezervler yeni bir zirveye ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), swap hariç net döviz rezervinde geçen hafta 4 milyar dolarlık bir artış kaydetti. Son üç ay içinde ise rezervler, yerel seçimlerin ardından yaklaşık 87 milyar dolar artarak 22 milyar dolara yükseldi.

Toplam döviz rezervi ise, üç bankacının hesaplamalarına göre 12 Temmuz'da sona eren haftada yaklaşık 5.5 milyar dolar artarak yeni bir tarihi zirve olan 153.8 milyar dolara çıktı.

Swap hariç net rezerv, mayıs ayında ilk kez pozitif bölgeye geçmişti ve bu hafta 31 Mayıs'ta 1.5 milyar dolarla zirveye ulaştı. Verilere göre, 28 Haziran haftasında bir milyar dolarlık bir düşüş yaşanmasına rağmen, rezervler sürekli artış gösterdi.

Yerel seçim sonrası 15 hafta boyunca swap hariç net rezervlerde yaşanan 87 milyar dolarlık artış dikkat çekiyor. Verilere göre, swap hariç net rezerv seçim öncesinde 29 Mart'ta tarihi dip seviyesi olan -65.5 milyar doları görmüştü.

Bankacıların hesaplamalarına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net uluslararası rezervleri geçen hafta yaklaşık 4 milyar dolar artarak 47.5 milyar dolara çıktı.

Resmi verilerin cuma günü saat 14.30'da açıklanması planlanıyor.