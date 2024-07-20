Merkez Bankası'ndan yeni kredi kararı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu desteklemek ve Türk lirası kredilerin payını korumak amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, yabancı para krediler için aylık büyüme sınırı yüzde 2'den yüzde 1,5'e indirilirken, Türk lirası kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırları sabit tutuldu.

YATIRIM KREDİLERİNE MUAFİYET GENİŞLETİLDİ

Yapılan açıklamada yatırım kredilerine sağlanan istisnanın kapsamının da genişletildiği belirtildi. Buna göre, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklar kapsamında kullandırılan yatırım kredileri, Türk lirası ve yabancı para kredi büyüme sınırlarından muaf tutulacak.