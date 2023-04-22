Merkez Bankası'nın 121 milyar 531 milyon dolara çıktı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 14 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 428 milyon dolar artarak 121 milyar 531 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın 121 milyar 531 milyon dolara çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 14 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 428 milyon dolar artarak 121 milyar 531 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 14 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 920 milyon dolar artışla 69 milyar 411 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 7 Nisan'da 68 milyar 491 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 493 milyon dolar azalarak 52 milyar 612 milyon dolardan 52 milyar 119 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 428 milyon dolar artışla 121 milyar 103 milyon dolardan 121 milyar 531 milyon dolara yükseldi.

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