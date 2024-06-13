Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararını Reuters açıkladı. Piyasalar bu kararı bekliyordu

Reuters, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Haziran ayında vereceği faiz kararına ilişkin anket sonuçlarını açıkladı. Yapılan ankete katılan bütün ekonomistler, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 50’de sabit bırakacağını belirtti.

Reuters anketinden çıkan sonuca göre, politika faizinin yıl sonunda yüzde 45 seviyesinde olması beklenirken aralık yüzde 40 ile yüzde 50 bandında. Bir önceki ay yapılan ankette beklentilerin medyanı yüzde 47.5 seviyesindeydi.

Merkez Bankası Haziran ayına ilişkin faiz kararını 27 Haziran Perşembe günü saat 14.00’da açıklayacak.

FAİZLER NE ZAMAN İNECEK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz artırımı kadar faizlerin ne zaman inmeye başlayacağı da bir tartışma konusu. Hazine uzmanı Kerim Rota, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indireceği tarih hakkında çarpıcı bir öngörüde bulunarak enflasyonun Ekim ayı gibi yüzde 40-50 bandına gelmesiyle faiz indirimi gelebileceğini belirtti. Rota'nın politika faizine ilişkin tahmini ise 5 ya da 10 puan indirim olacağı yönünde.

GOLDMAN SACHS NE ÖNGÖRÜYOR?

ABD'li dev banka Goldman Sachs ise, politika faizinin bu yıl yüzde 50 civarında kalacağı değerlendirmesinde bulundu. 2025 yılında faiz indirim döngüsünün başlayacağını tahmin eden banka, bu durumda bankalar için net faiz marjının yükseleceğini belirtti.

Goldman Sachs, 2025 yılı için swap maliyetleri hariç net faiz marjının özel bankalar için bir önceki yıla kıyasla 130 baz puan artıp yüzde 6'ya varacağını, kamu bankaları için ise bu marjın yıllık 50 baz puan artışla yüzde 3,6'ya çıkacağını öngördü.

TCMB’NİN FAİZ MACERASI

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nin sonrasında sıkı para politikasına geçilmiş ve faizler artırılmaya başlanmıştı. Merkez Bankası, 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerden sonra sabit tutması beklenen faizi “enflasyon görünümündeki bozulma" gerekçesiyle yüzde 50'ye yükseltmişti.

Merkez Bankası nisan ve mayıs aylarında da faize dokunmayarak yüzde 50'de sabit bırakmıştı.