Merkez Bankası Başkanı İbrahim Karahan yılın son enflasyon raporunu açıklarken yıl sonu için enflasyon beklentisini yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 aralığına yükselttiklerini açıkladı. Karahan yaptığı açıklamada “2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz” dedi.

Karahan, Son iki ayda dezenflasyon sürecinin yavaşladığı bir dönemden geçtik. Yılın geri kalanında dezenflasyonist görünümün devam etmesini bekliyoruz. Son 2 ayda enflasyon tahmin aralığımızın üzerinde gerçekleşti. Enflasyon gelişmelerinde gıda enflasyonunun etkisi öne çıktı. Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ediyor” şeklinde konuştu.

TEPKİLER ARDI ARDINA GELDİ

Merkez Bankası’nın enflasyon tahminini yukarı çekmesine tepkiler gecikmedi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda enflasyon tahminlerinin sürekli değiştiğine dikkat çekilirken söz konusu beklentilere yönelik güvensizlik dile getirildi.

Eski Hazine Müsteşarı CHP’li Faik Öztrak, hükümetin 2024 yılında açıkladığı OVP’de enflasyon tahmininin yüzde 17,5 olduğunu vurgulayan Öztrak, "Nas" deyip, "pas" deyip enflasyonu azdıran suyun başında durdukça güven olmaz. Ne beklenti düzelir, ne de tahminler tutar” dedi.

Ekonomist Emre Alkin ise hedeflerdeki tutarsızlığa dikkat çekerek, şu paylaşımı yaptı:

Siyasal iktisatçı İnan Mutlu ise dünyada gıda fiyatlarının düştüğüne dikkat çekerek, “Merkez Bankası bugün zirai don, kuraklık diye geveleyerek yılsonu enflasyon tahminini yüzde 31-33'e yükseltti. İklim krizi sadece Türkiye'yi vuruyor olmalı” ifadelerini kullandı.