Merkez Bankası’nın döviz pozisyonunda büyük düşüş! İBB soruşturmasının ekonomiye etkisi ağır oldu

Düzenleme: Kaynak: Reuters
Merkez Bankası’nın döviz pozisyonunda büyük düşüş! İBB soruşturmasının ekonomiye etkisi ağır oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonunun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası başlayan döviz satışları nedeniyle 2 günde 14 milyar doların üzerinde gerilediği ortaya çıktı.

Merkez Bankası net döviz pozisyonu, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı çarşamba ve ertesi günlerde toplam 14,2 milyar dolar azaldığı hesaplandı.

Reuters’de yer alan habere göre, TCMB bilanço verilerine göre, gözaltının ilk günü olan 19 Mart Çarşamba gününe ilişkin döviz satışları net döviz pozisyonunda 11,2 milyar dolar düşüşe neden olmuştu. 20 Mart Perşembe gününe konu işlemlerde ise bu kayıp yaklaşık 3 milyar dolar oldu.

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Dolar/TL, aylardır devam eden sakin ve istikrarlı seyrin ardından çarşamba günü yeni rekor olan 42 seviyesine yükseldi ve TCMB'nin döviz satışının ardından günü 38 civarında tamamladı. Kur bugün de 38 civarında yatay seyrediyor.

İşlemciler döviz satışının cuma günü, perşembe gününe göre artarak devam ettiğini; geçen haftanın tamamında 20 milyar doları aştığını belirtiyor.

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