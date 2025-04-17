Merkez Bankası’nın döviz rezervleri azaldı

Kaynak: İHA
Merkez Bankası’nın döviz rezervleri azaldı

Merkez Bankası döviz rezervi istatistiklerini açıkladı. Buna göre toplam rezervler 6 milyar 773 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Nisan ile biten haftada 6 milyar 773 milyon dolar azalarak, 147 milyar 488 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 9 milyar 831 milyon dolarlık azalışla 77 milyar 838 milyon dolardan 68 milyar 7 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 11 Nisan haftasında 3 milyar 60 milyon dolar artarak 76 milyar 422 milyon dolardan 79 milyar 482 milyon dolara yükseldi.

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