18 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Merkez'in enflasyon anketi TÜİK'in bile gerisinde kaldı

Merkez'in enflasyon anketi TÜİK'in bile gerisinde kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 68,06 oldu. TÜİK'in açıkladığı 10 aylık enflasyon rakamı bile 85,51...TCMB'nın anketinden çıkan rakam, TÜİK'in 17 puan gerisinde kaldı. Merkez'in anketinin çıkması için Kasım ve Aralık'ta toplam eksi 17 enflasyon gerçekleşmesi gerekiyor. Bunun imkanı var mı?

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 15:50
Takip Et

Merkez Bankası'nın enflasyon anketi açıklandı. TÜİK'in bile gerisinde kaldı

Merkez'in enflasyon anketi TÜİK'in bile gerisinde kaldı
+
Aa
-

Merkez Bankası piyasa katılımcılar anketi açıklandı ama kafalar karıştı. Çünkü o ankette çıkan rakam yüzde 68,06. TÜİK'in 10 aylık enflasyon rakamı ise 85,51. Daha iki ay var. Düşen bir fiyat da yok. Türkiye Cumhuriyeti anketine göre bunun gerçekleşmesi için Kasım ve Aralık'ta enflasyonun eksi 17 çıkması lazım. Böyle bir şeyin olması eşyanın tabiatına aykırı...

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 3,05 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,14'e, cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 67,78'ten yüzde 68,06'ya çıktı.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 37,34'ten yüzde 37,47'ye yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 21,17'den 20,76'ya geriledi.Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,54 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 23,61'den 23,35'e indi.

Bir önceki anket döneminde 49,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 48,8 milyar dolara gerilerken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 31,1 milyar dolar oldu.Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 5,1'de sabit kalırken, gelecek yıl için büyüme beklentisi yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e düştü.TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin beklentiler cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler ise yüzde 9,00 olarak belirlendi.(AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Poyraz
18.11.2022 16:56
Mal çok olunca inanan da çok olurmuş  
 
T.i.
18.11.2022 16:31
Geçen sene Aralık 2021 enflasyonu % 13,58 çıkmıştı. Bu sene Aralık 2022 enflasyonu % 4 bile çıksa yıl sonu % 65-70 arasına düşecektir.  
 
Tuğrul türkeş
18.11.2022 16:29
Emir verilmiş 17 puan eksi olacak merkez ne isterse kuklalarda onu gösterecek demek ki neymiş emir verilerek istedikleri enflasyon çıkıyormuş çarşı pazar marketlerde yüzde 300 yüzde 500 zam var yersen  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
1
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
2
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
3
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
4
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
5
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert cevap. Akşener'e ''Masayı terk et'' demişti
6
﻿Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert cevap. Akşener'e ''Masayı terk et'' demişti
﻿Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert cevap. Akşener'e ''Masayı terk et'' demişti
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
7
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Kocaeli'de 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
﻿Kocaeli'de 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
﻿Kocaeli'de 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
﻿Moliere 400 yaşında
﻿Moliere 400 yaşında
﻿Moliere 400 yaşında
﻿Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak son yolculuğuna uğurlandı
﻿Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak son yolculuğuna uğurlandı
﻿Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak son yolculuğuna uğurlandı
﻿Yüzde bin prim yapmıştı. SASA'da şok düşüş 24 saatte 65 Milyar TL kayıp yaşadı
﻿Yüzde bin prim yapmıştı. SASA'da şok düşüş 24 saatte 65 Milyar TL kayıp yaşadı
﻿Yüzde bin prim yapmıştı. SASA'da şok düşüş 24 saatte 65 Milyar TL kayıp yaşadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.