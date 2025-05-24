Merkez Bankası'nın eski başkanı Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti

Kaynak: Ekonomim
Merkez Bankası'nın eski başkanı Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti

Merkez Bankası'nın eski başkanlarından ekonomist Rüşdü Saracoğlu, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Aynı zamanda eski başbakanlardan Mehmet Şükrü Saracoğlu'nun torunu olan eski Merkez Bankası Başkanı, ekonomist Rüşdü Saracoğlu yaşamını yitirdi.

Ekonomim'de yer alan habere göre, 77 yaşındaki Saracoğlu, kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye'de ekonomi yönetiminde üst düzey görevlerde bulunan Rüşdü Saracoğlu, 1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası başkanlığı yapmıştı.

RÜŞDÜ SARAÇOĞLU KİMDİR?

Rüşdü Saracoğlu, 1948 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra, ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümü'nü bitirdi. 1980 yılında Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden doktora derecesi aldı. Minnesota ve Boston College'de Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.

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