Merkez Bankası'nın eski karakutusu grafikle açıkladı! Enflasyon yükseldikçe ahlak bozuluyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın eski karakutusu grafikle açıkladı! Enflasyon yükseldikçe ahlak bozuluyor

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir analiz paylaştı. Hakan Kara, enflasyonun yükselişinin dolandırıcılıkta artışa yol açtığını grafikle ortaya koydu.

Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabında paylaştığı analizde enflasyonun yükselişinin dolandırıcılığı ciddi oranda artırdığını grafikle ortaya koydu.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından “Enflasyon ahlakı bozar” başlıklı grafik paylaştı. Grafikte enflasyondaki artışın, dolandırıcılıkta nasıl etkili olduğunu gözler önüne serdi.

grafik.jpg“ENFLASYON AHLAKI DA BOZAR”

Prof. Dr. Hakan Kara, Doruk Okuyan tarafından hazırlanan grafiği paylaştı. “Enflasyon ahlakı bozar” diyerek, toplam hüküm giyilen suçların içinde dolandırıcılık suçlarının payı ile enflasyonun seyri karşılaştırılırdı.

TCMB’nin veri sistemi EVDS ve Ceza İnfaz Kurumu verilerinden hazırlanan istatistikte, 2011’den sonraki yükseliş dikkat çekerken, 2023’te oran zirve yaptığı görülüyor.

Son Haberler
Patrick Kluivert imzayı attı. İşte yeni takımı
Patrick Kluivert imzayı attı. İşte yeni takımı
İETT’den Ferdi Tayfur hamlesi!
İETT’den Ferdi Tayfur hamlesi!
Çakarlı araç sürücüsüne ceza yağdı! 138 bin TL ve 30 gün men
Çakarlı araç sürücüsüne ceza yağdı!
İzmir'de otobüs şoförleri kontak kapattı
İzmir'de otobüs şoförleri kontak kapattı
Beşiktaş eski oyuncusunu gözüne kestirdi. İşte olası maliyeti
Beşiktaş eski oyuncusunu gözüne kestirdi. İşte olası maliyeti