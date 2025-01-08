Merkez Bankası'nın eski karakutusu grafikle açıkladı! Enflasyon yükseldikçe ahlak bozuluyor

Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabında paylaştığı analizde enflasyonun yükselişinin dolandırıcılığı ciddi oranda artırdığını grafikle ortaya koydu.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından “Enflasyon ahlakı bozar” başlıklı grafik paylaştı. Grafikte enflasyondaki artışın, dolandırıcılıkta nasıl etkili olduğunu gözler önüne serdi.

“ENFLASYON AHLAKI DA BOZAR”

Prof. Dr. Hakan Kara, Doruk Okuyan tarafından hazırlanan grafiği paylaştı. “Enflasyon ahlakı bozar” diyerek, toplam hüküm giyilen suçların içinde dolandırıcılık suçlarının payı ile enflasyonun seyri karşılaştırılırdı.

TCMB’nin veri sistemi EVDS ve Ceza İnfaz Kurumu verilerinden hazırlanan istatistikte, 2011’den sonraki yükseliş dikkat çekerken, 2023’te oran zirve yaptığı görülüyor.