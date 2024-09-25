Merkez Bankası'nın eski karakutusu Hakan Kara enflasyonda kimin önce ikna edilmesi gerektiğini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başekonmistlerinden Prof. Dr. Hakan Kara enflasyon beklenti raporunun ardından ekonomi yönetimine 'uyarı' niteliğinde mesaj yolladı. Kara, önce ikna edilmesi gereken grupları açıkladı.

İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı eylül ayı enflasyon beklenti raporunu değerlendirdi.

Ekonomi yönetiminin enerjisini finans kesimini ikna etmeye harcadığını grafikle paylaşan Prof. Dr. Kara, yurt içi firmalar ve hanehalkı olduğunu belirtti.

MERKEZ BANKASI'NDAN ENFLASYON RAPORU

Eylül ayına ait sektörel enflasyon beklenti raporunu yayımlayan Merkez Bankası, vatandaşların ve reel setrönün enflasyon beklentisinin düştüğüne dikkat çekti. TCMB özellikle hanehalkının 12 sonraki enflasyon beklentisinin 71,6 seviyesine gerilediğini duyurdu. Bu rakam bir ay öncesine göre 1,5 azalmıştı.

Rapora göre Eylül ayında reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentisi, 2,7 puan azaldı ve yüzde 51,1 seviyesine geriledi.

HAKAN KARA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Prof. Dr. Hakan Kara, TCMB’nin açıkladığı rapora ilişkin dikkat çeken bir mesajI sosyal medya üzerinden uyarı gibi bir mesaj paylaştı.

Hanehalkı, reel sektör ve piyasaların 1 yıl sonrasına ilişkin enflasyon beklentisini yansıtan bir grafikle anlatan Kara, ekonomi yönetimini uyardı. Kara'nın dikkat çektiği konu yayımlanan raporda ekonomi yönetiminin enerjisini en çok finansal kesimi ikna etmek için harcadığı yönündeydi.

TCMB eski başkenomisti Hakan Kara "Oysa öncelikli olarak ikna edilmesi gerekenler yurt içi firmalar ve hanehalkıdır"tespiti yaptı.