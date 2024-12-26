Merkez Bankası'nın faiz hamlesi dengeleri değiştirdi! İşte piyasalardan yeni karara tepki

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın faiz hamlesi dengeleri değiştirdi! İşte piyasalardan yeni karara tepki

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Aralık ayına ilişkin faizi kararlarını açıkladı. 8 aydır faizi sabit tutarken, 22 ayın ardından Merkez Bankası ilk kez faiz indirimine gitti. Kararın ardından ‘Gram altın ne kadar oldu?’, ‘Dolar kaç TL?’ sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte piyasalarda son durum...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayına ilişkin faizi kararlarını açıkladı. 8 aydır faizi sabit tutarken, 22 ayın ardından Merkez Bankası ilk kez faiz indirimine gitti.

Altın, dolar ve borsa yatırımcıları için günün hatta yılın en önemli haberi Merkez Bankası’ndan geldi. 9 aydır sabit kalan faizler Aralık 2024’te 250 baz puan düşürülerek yüzde 47,5 seviyesine çekildi. Açıklanan kararı sonrası ‘Gram altın ne kadar oldu?’, ‘Dolar kaç TL?’ sorularına yanıt aranmaya başlandı.İşte Kapalıçarşı verileri ile güncel gram, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları ve dolar, euro kurlarında son durum…

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İSE ŞÖYLE...

Uluslararası piyasalarda altının onsu hafif yükseliş ile 2.627 dolardan işlem görüyor. Kapalıçarşı altın gram fiyatı karar öncesinde 3.047 TL seviyesinde bulunurken, şu sıralar yükselişe geçerek 3050 TL’den işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları da 5.130 TL seviyesinden değerleniyordu, kararın ardından 5132 TL’den satışa sunuluyor.

altin.jpgCumhuriyet altını da 20.739 liradan alıcı ile buluşuyor.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dolar/TL kuru faiz kararının ardından 35,26 TL'de bulunuyor. Euro/TL ise aynı dakikalarda 36,71 TL'den ekranlara yansıyor.

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