Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Reuters'ın anketi ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) duyuracağı politika faizi kararının öncesinde, Reuters’tan dikkat çeken bir anket geldi. Reuters’ın gerçekleştirdiği ankete göre, Merkez Bankası’nın enflasyonu kontrol altında tutmak adına en son mart ayında gerçekleştirdiği sıkılaştırmadan sonra salı günkü toplantıda da politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

17 EKONOMİST "BU AY POLİTİKA FAİZİ SABİT KALIR" DEDİ

Ankete katılan 17 ekonomistin neredeyse tamamı bu ay politika faizinin sabit kalacağını tahmin ediyor. Yıl sonu politika faizi tahminlerinin medyanı yüzde 45 seviyesinde olarak belirlenirken, dört ekonomist ilk faiz indiriminin ekim ayında, diğer dört ekonomistin ise kasım ayında gerçekleşeceğini düşünüyor. İki ekonomist ise ilk faiz indiriminin aralık ayında gerçekleşmesini bekliyor. Beş kurum ise Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk faiz indiriminin 2025 yılının ilk çeyreğinde olacağını tahmin ediyor.

AA Finans tarafından 13 ekonomistin katılım sağlamasıyla gerçekleşen ankette de, tüm katılımcılar faizin yüzde 50 seviyesinde olacağını tahmin ediyor. Merkez Bankası’nın uzun bir süredir sabit tuttuğu yüzde 50’lik politika faizi için tahminde bulunan katılımcılar, üç ayın ardından faizin yüzde 48,10 seviyesine düşeceğini öngörüyor. Bu oran, bir önceki ankette yüzde 50 olarak tahmin edilmişti. 12 ayın ardından faiz beklentisi ise yüzde 34,57’den yüzde 33,30 seviyesine geriledi.

Geçen seneki genel seçimlerden sonra Haziran ayından bu yana Cumhurbaşkanı tarafından desteklenen sıkılaştırma politikası sonrasında TCMB, politika faizini son olarak mart ayında olmak üzere toplamda 4.150 baz puan yükseltti. TCMB, yüzde 50 oranındaki politika faizi ile sıkı para politikasını, enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sürdüreceğini ifade etti.

BEKLENTİLER DÜŞÜŞ YÖNÜNDE

TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi), mayıs ayında yıllık yüzde 75,45 seviyesinde zirve yaptıktan sonra baz etkisinin de katkı vermesiyle düşüşe geçti ve temmuz ayında yüzde 61,78 seviyesinde gerçekleşti. TCMB, bu düşüşün sene sonunda yüzde 38 seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ederken piyasa beklentisi bu oranın yüzde 42,2 seviyesinde kalacağı yönünde.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

TCMB Başkanı Fatih Karahan, sıkı politika duruşunu korumanın faiz indirimi olmayacak anlamı taşımadığını ifade ederek, faiz indiriminde de sıkı duruşun korunacağına dikkat çekmişti.