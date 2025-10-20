Gözler, Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilirken İngiliz Reuters'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Merkez Bankası yetkilileri geçen hafta ABD'de yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdikleri görüşmelerde enflasyona ilişkin endişelerinin arttığına ve faiz indirimlerinin hızını yavaşlatmaya hazır olduklarına işaret etti.

Türk tahvillerine yatırım yapan dört yabancı yatırımcı Washington'da düzenlenen yıllık Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantıları sırasında TCMB Başkanı Fatih Karahan ve yardımcılarının yaptıkları sunumlara katıldı.

Reuters'e konuşan yatırımcılar, Perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında indirim döngüsünün ne kadar yavaşlatılabileceğine ilişkin yetkililerin bir işaret vermediğini belirtti.

TCMB, temmuzda 300 baz puan, eylülde ise 250 baz puan faiz indirimine gitmişti.

Merkez Bankası yetkilileri yatırımcı toplantılarında verdikleri izahatta PPK kararından önce piyasadaki beklentileri yakından izleyeceklerine işaret ederek, bir kaynağın "fiyat katılığı" olarak nitelendirdiği son aylarda gözlemlenen kalıcı enflasyonla başa çıkmayı hedeflediklerini ifade ettiler.

TCMB, haberin yazıldığı sırada yatırımcıların toplantılara ilişkin değerlendirmeleri hakkında bir açıklamada bulunmadı. Washington'daki toplantılar sırasında kendisine soru yöneltilen TCMB Başkanı Karahan da konuya dair bir açıklama yapmadı. Karahan, ayın başlarında ekonomik verilerin dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ettiğini ifade etmişti.

BELİRSİZLİĞE İŞARET EDİYOR

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında yüzde 75,4 ile zirveye çıkan yıllık enflasyon oranı, eylülde yüzde 33,3 ile beklentileri aşarak Mayıs 2024'ten bu yana ilk kez yükseldi. Ağustostaki aylık ve yıllık enflasyon da beklentilerin üzerinde gelmişti.

Reuters'in anketine katılan iktisatçılar, merkez bankasının faiz indirim hızını yavaşlatarak ekim toplantısında bir haftalık repo faizini 100 baz puan indirmesini bekliyor. Tahminlerin ortanca değeri politika faizinin 100 baz puan indirimle yüzde 40,50'den yüzde 39,50'ye düşürüleceğine işaret ediyor.

Ayrıca, ankette yer alan tahminlerin karmaşık olduğu da görüldü. Ankete katılan 17 iktisatçıdan dördü faiz indirimi yapılmayacağını düşünürken, beşi 150 baz puan, ikisi 250 baz puan indirim tahmininde bulundu.

Dört katılımcı, merkez bankasının son iki faiz indiriminin beklenenden biraz daha agresif olduğunu ve bu durumun politika değişikliği olasılığını kuvvetlendirdiğini belirtirken, iki katılımcı yetkililerin gerekirse faiz indirimlerini durdurmaya hazır göründüklerini söyledi.

Geçen hafta Washington'da düzenlenen etkinlikte konuşan TCMB Başkanı Karahan, "Son zamanlarda (enflasyondaki) aşağı yönlü eğilim biraz yavaşladı, bunu önemli (bir gelişme) olarak göz önüne alıyoruz" dedi.

Karahan, fiyat istikrarı sağlanmasına yönelik şu ana kadar kaydedilen ilerlemenin "çok önemli ve cesaret verici" olduğunu söyledi ve fiyat istikrarına ulaşılana kadar para politikasının sıkı kalacağını bir kez daha vurguladı.