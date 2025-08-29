Merkez Bankası’nın hamlesi kredilere yansıdı!

Merkez Bankası’nın politika faizine uyguladığı indirim, kredi piyasasına da da oranların güncellenmesine sebebiyet verdi. Peki 300 bin TL’lik kredi için 12 ay vadede ödenecek taksitler ve toplam geri ödeme miktarlar nasıl şekilleniyor? İşte detaylar…



ING, QNB VE DENİZBANK

Yüzde 3,59 faiz oranı sunan ING ve QNB, aylık 33 bin 215 TL taksit ve yaklaşık 400 bin TL toplam ödeme ile müşterilerine kredi imkânı tanıyor.

DenizBank ve Yapı Kredi ise yüzde 3,69 faiz oranıyla aylık 33 bin 461 TL, toplamda ise 403 bin 259 TL geri ödeme sunuyor.

Garanti BBVA’da faiz oranı yüzde 3,89 olurken, aylık taksit 33 bin 956 TL, toplam geri ödeme 409 bin 203 TL olarak hesaplandı.



Türkiye Finans: Yüzde 4,04 faiz oranı, aylık 34 bin 330 TL taksit, toplam 411 bin 964 TL ödeme.

Enpara.com: Yüzde 4,14 faiz oranı, aylık 34 bin 581 TL taksit, toplam 414 bin 967 TL ödeme.

İş Bankası: Yüzde 4,19 faiz oranı, aylık 34 bin 706 TL taksit, toplam 418 bin 200 TL ödeme.

Ziraat Katılım: Yüzde 4,90 faiz oranı, aylık 36 bin 512 TL taksit, toplam 439 bin 650 TL ödeme.

