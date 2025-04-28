Merkez Bankası’nın o hamlesi de TL’yi kurtaramayacak... Alman devinden endişe yaratan tahmin!

Tatha Ghose, Merkez Bankası’nın politika faizini yükseltme kararının Türk Lirası’nın değerini koruyamadığına dikkat çekti.

Ünlü ekonomiste göre, faiz artışı sonrasında TL’nin seyrinde belirgin bir toparlanma görülmedi; aksine güven kaybı yeniden derinleşti.

Ghose, Merkez Bankası’nın faiz hamlesinin kredibilitesine zarar verdiğini ve piyasalardaki şüpheleri gideremediğini sözlerine ekledi.

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İMAMOĞLU VURGUSU

Uzman isim ayrıca, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rakibi Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının yol açtığı volatiliteli dönemin ardından alınan kararın beklentileri karşılamadığını belirtti.

DOLAR/TL TIRMANDI

Dolar/TL kuru, Ghose’un yorumları öncesinde yüzde 0,1 değer kazanarak 38,4488’e tırmandı. Commerzbank, önümüzdeki çeyreklerde doların Türk Lirası karşısındaki yükseliş ivmesinin süreceği yönünde projeksiyon paylaştı.

Uzman isim, enflasyondaki sınırlı iyileşmeye rağmen Merkez Bankası’nın sık sık faiz oranı değiştirerek para politikasında tutarlı bir çizgi izleyemediğini; bu durumun TL üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.