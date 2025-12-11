Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre TCMB'nin toplam rezervleri, 5 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 1,7 artarak 186,4 milyar dolar oldu. Önceki hafta rezervler 183,2 milyar dolar seviyesindeydi.

5 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri bir önceki haftaya göre yüzde 1,7 artarak 69 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde altın rezervleri ise yüzde 1,9 atarak 109,7 milyar dolara yükseldi.

TCMB'nin net ve swap hariç net rezervleri de artış gösterdi.

Merkez'in net rezervleri 72,1 milyar dolardan 77,6 milyar dolara yükselirken bir önceki hafta 57,7 milyar dolar seviyesinde olan swap hariç net rezervler de 62 milyar dolara yükseldi.