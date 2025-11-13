Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 7 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1,6 milyar dolar artışla 81 milyar 985 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 31 Ekim'de 80 milyar 382 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de sınırlı bir azalmayla 103 milyar 215 milyon dolardan 103 milyar 61 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 31 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 449 milyon dolar artışla 183 milyar 598 milyon dolardan 185 milyar 46 milyon dolara geriledi.

TCMB'nin net rezervi de aynı haftada 73,3 milyar dolara çıkarken, swap hariç net rezervler ise 7 Kasım haftasında 52,7 milyar dolardan 58,4 milyar dolara çıktı.