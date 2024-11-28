Merkez Bankası’nın rezervlerinde düşüş

Düzenleme: Kaynak: AA
Merkez Bankası’nın rezervlerinde düşüş

Merkez Bankası toplam rezervleri 22 Kasım ile biten haftada 45 milyon dolara düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan rezerv kaybı. Merkez Bankası toplam rezervleri 22 Kasım ile biten haftada 45 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 22 Kasım ile biten haftada 45 milyon dolar azalarak, 156 milyar 639 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 3 milyar 355 milyon dolarlık azalışla 94 milyar 90 milyon dolardan 90 milyar 735 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 22 Kasım haftasında 3 milyar 310 milyon dolar artarak 62 milyar 594 milyon dolardan 65 milyar 904 milyon dolara yükseldi.

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