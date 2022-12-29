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Merkez Bankası'nın rezervlerinde manidar gerileme

Merkez Bankası'nın rezervleri, 128 milyar dolara geriledi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 16:43
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Merkez Bankası'nın rezervlerinde manidar gerileme. 128 milyar dolara düştü

Merkez Bankası'nın rezervlerinde manidar gerileme
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 23 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 82 milyon dolar azalarak 128 milyar 429 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 657 milyon dolar azalışla 82 milyar 938 milyon dolara indi.

Dünya Gazetesi'nin aktardığına göre, TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 23 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 657 milyon dolar azalışla 82 milyar 938 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 16 Aralık'ta 85 milyar 595 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 574 milyon dolar artarak 43 milyar 916 milyon dolardan 45 milyar 490 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 23 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 82 milyon dolar azalışla 129 milyar 511 milyon dolardan 128 milyar 429 milyon dolara indi.

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