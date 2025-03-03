Merkez Bankası’nın Sınav Haftası

Herkes Merkez Bankası’nı bekliyor.

6 Mart tarihinde toplanacak kurul faizleri indirecek mi?

İş dünyası daha ucuz kredi umudunda, ev almak isteyenler ucuz konut kredisi hayalinde.

Dahası sayıları 20 milyonu bulan bireysel olarak iflas aşamasına gelmiş kişilerde düşük faizle yapılandırma peşinde.

O halde üzerinde ağır sorumluluk olan Merkez Bankası ne yapacak?

Merkez Bankası’nı belirlediği gösterge faizi şu anda yüzde 45.

Enflasyon ise yüzde 42. Bu da şu anlama geliyor. Türkiye pozitif faiz uyguluyor.

Olması gerekeni yapıyor yani.

Enflasyonun altında bir faiz politikası NAS dönemine dönüştür.

Merkez Bankası yeni bir NAS dönemi başlatır mı?

Bence başlatmaz. Çünkü Türk ekonomisi bunu kaldıramaz.

Bir kez yaşanan o facianın bedelini öyle ağır ödedik ki! Aslında halen ödüyoruz.

Onun için ben şahsen Merkez Bankası’ndan negatif faiz beklemiyorum.

Merkez Bankası elbette şubat ayı enflasyonuna bakacak. Yüzde 3’ün altında bir enflasyon gelmesi Merkez’in 250 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesine neden olabilir.

Yüzde 3’ün üzerinde hatta yüzde 4 enflasyon Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesini engelleyecektir.

Elbette Merkez Bankası’nın üzerinde müthiş bir baskı var ama dik duracağını düşünüyorum.

Ancak Erdoğan faktörünü de unutmamak lazım.

Merkez Bankası ister 250 isterse 500 baz puan indirsin yine de beklentileri karşılayamayacak çünkü sıkı para politikası devam ettiği sürece krediye erişim kolay olmayacak.

Ben düşük faizli kredi bekleyen vatandaşların fazla heveslenmemesini tavsiye ediyorum.

Ucuz kredi daha uzun süre Türkiye’de olmayacak.

Herkes ayağını yorganına göre uzatmaya devam etsin.