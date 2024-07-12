Merkez Bankası'nın sitesinde değişiklik

TCMB, internet sitesindeki sertifika değişikliğine yönelik basın duyurusunu yayımladı.
Yapılan duyuruda, bankanın İnternet sitesine (www.tcmb.gov.tr) güvenli erişimi sağlamak maksadıyla kullanılan SSL sertifikasının 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 22.00’de değiştirileceği aktarılarak, siteden veri çeken kullanıcıların değişiklik sonrası erişimlerini kontrol etmesi, problem yaşamaları halinde basın duyurusunda bulunan linkten yeni sertifikaları sistemlerine eklemesi gerektiği aktarıldı.
İlgili Haberler