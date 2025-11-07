Merkez Bankası yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası Başkanı İbrahim Karahan yaptığı açıklamada yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 aralığına yükseldiğini duyurdu.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 32,87 oldu.

Bağımsız araştırmacıların kurduğu ENAG ise, Ekim ayında TÜFE'nin yüzde 3,74 oranında artış gösterdiğini ve yıllık bazdaki artış oranının yüzde 60 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

TAHMİN VE HEDEF ARALIK SİSTEMİ GELMİŞTİ

Merkez Bankası, yılın üçüncü Enflasyon Raporu ile enflasyon tahmini ile yıl sonu enflasyon hedefini ayrı ayrı açıklamaya başladı. Buna göre, 2025 için ara hedef yüzde 24 olarak korunurken, 2026 için yüzde 16, 2027 için yüzde 9 olarak belirlenmişti. Ara hedeflerin olağanüstü bir gelişme olmadıkça güncellenmeyeceği, değişikliklerin tahminlerde olacağı açıklanmıştı.

Merkez Bankası Başkanı Karahan enflasyonda tahmin aralığını ise, "Enflasyonun 2025 yıl sonunda yüzde 25-29 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" şeklinde belirtmiş ve 2026'da enflasyonun, yüzde 13-19 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini değerlendirmişti.

EMEKLİ MAAŞINDA HESAP SİL BAŞTAN

Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisi sonrası emekli maaşına zam hesapları da değişti. Sözcü’de yer alan habere göre, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 16,67'lik enflasyon farkı eklemesi yapılırken, TCMB'nin yüzde 32'lik enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde emekliler ocak ayında yüzde 15,33 zam almış olacak.

Emekli maaşında net zam oranı hükümetin refah payı ödemesi yapıp yapmamasına göre kesinlik kazanacak. Eğer Meclis’ten çıkacak bir kararla maaşlara ek olarak refah payı ödemesi yapılmazsa sadece TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları ışığında zam yapılacak.

Öte yandan kulislerden gelen bilgilere göre iktidar, refah payı ödemesi yapmayı planlamıyor. Bu durumda TÜİK’in 3 Ocak 2026'da duyuracağı aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte yaklaşık 16 milyon emekli ve memur emeklisinin zam oranı da kesinlik kazanmış olacak.