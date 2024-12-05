Merkez Bankası’nın toplam rezervleri artış gösterdi

Kaynak: İHA
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri artış gösterdi

Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Kasım ile biten haftada 1 milyar 99 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Kasım ile biten haftada 1 milyar 99 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Kasım ile biten haftada 1 milyar 99 milyon dolar artarak 157 milyar 738 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 2 milyar 83 milyon dolar artarak 90 milyar 735 milyon dolardan 92 milyar 818 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 29 Kasım haftasında 984 milyon dolar azalarak 65 milyar 904 milyon dolardan 64 milyar 920 milyon dolara geriledi.

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