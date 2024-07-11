Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Kaynak: İHA
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, rezervler bu dönemde 5 milyar 538 milyon dolar artış göstererek 148 milyar 448 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 5 Temmuz ile sona eren hafta için Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni yayınladı. Verilere göre, Merkez Bankası toplam rezervleri bu dönemde 5 milyar 538 milyon dolar artış göstererek 148 milyar 448 milyon dolara ulaştı.

Brüt döviz rezervleri ise 4 milyar 898 milyon dolar artarak 84 milyar 833 milyon dolardan 89 milyar 731 milyon dolara çıktı. Aynı hafta içerisinde altın rezervleri de 640 milyon dolar artışla 58 milyar 77 milyon dolardan 58 milyar 717 milyon dolara yükseldi.

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