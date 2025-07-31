Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde artış! 3 milyar 279 milyon dolar

Kaynak: İHA
Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde artış! 3 milyar 279 milyon dolar

Merkez Bankası toplam rezervleri 25 Temmuz ile biten haftada 3 milyar 279 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 25 Temmuz ile biten haftada 3 milyar 279 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 25 Temmuz ile biten haftada 3 milyar 279 milyon dolar artarak 171 milyar 848 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 3 milyar 322 milyon dolar artarak 83 milyar 303 milyon dolardan 86 milyar 625 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 25 Temmuz haftasında 43 milyon dolar azalarak 85 milyar 266 milyon dolardan 85 milyar 223 milyon dolara indi.

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