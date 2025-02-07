Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 21'den yüzde 24'e yükseldiği açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu bugün canlı yayında açıkladı. Karahan, TCMB'nin 2025 yıl sonu enflasyon tahminini paylaştı. 2024 yılının son raporda enflasyonun bu yıl yüzde 14’ten 21’e gelmişti.
Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltildiğini duyurdu. 2026 yıl sonu enflasyon tahmini son rapordaki yüzde 12 seviyesinde kaldı.
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