Merkez sağın güçlü adresi

Müsavat Dervişoğlu 27 Nisan 2024’te İYİ Parti Genel Başkanı seçildi.

Dervişoğlu, birinci yılının muhasebesini gelecek ay vermeye hazırlanırken performansını değerlendireyim.

Anketlere göre; Yüzde 30’u aşan kararsızların büyük çoğunluğu şöyle düşünüyor;

Ne sağ ne sol.

Ne aşırı milliyetçi ne aşırı dinci.

Ne etnik ne tek kişilik.

Olmazsa olmaz laik demokratik siyaset.

“Önder” kelimesi teröristbaşı için Devlet Bahçeli tarafından pervasızca kullanıldı.

Çok iyi biliyorum ki; İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun olmazsa olmaz en büyük önderi;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Dervişoğlu için siyasi önderler ise Türkiye’de merkez siyasete adlarını altın harflerle yazdıran üç merhum liderdir;

Adnan Menderes.

Süleyman Demirel.

Turgut Özal.

Dervişoğlu’nun hedefi bu üç siyasi önderin izinde merkez siyasettir.

Merkez sağ siyasetin seçmenler yüzde 30’a ulaşan “kararsızlar” içerisindedir.

Bir kısmı seçmen de çaresizlikten AKP’ye oy veriyor.

Müsavat Dervişoğlu birinci yıl manifestosunu hazırlarken İYİ Parti iktidarının hedeflerini ve yol haritasını da ortaya koymalıdır.

Türkiye’nin temel sorunları ve çözüm yolları bu manifestoda olmalıdır.

Günlük siyasi kavgaları bir kenara atılmalı, seçmene merkez siyasette yer alan İYİ Parti’nin hedefleri açık seçik şekilde akılda kalacak sloganlarla duyurulmalıdır.

İYİ Parti’nin bu manifestosunda;

Merkez siyaset anlayışı için dört siyasi eğilimin kucaklanacağı mesajı seçmene verilmeli,

Ucube Tek Adam Rejimi yerine çağdaş demokratik parlamenter rejim vaat edilmelidir

Devlet ve Özel sektör tarafından yapılacak büyük yatırımlar ile istihdam alanlarını genişletileceğinin açıklanması,

Anayasal özgürlüklerin sağlanması ve korunması,

Eğitim, öğrenim, sağlık hedefleri belirlenmesi,

Terörle mücadelede tavizsiz tutum vurgulanması,

Savunma sanayinin geliştirilmesi için yerli ve milli projelerin teşvik edilmesi,

İhale ve imar rantlarının engellenmesi,

Ekonomik düzenin siyasi kararlarla değil uzman bürokratlar tarafından yönetilmesi,

Yargının bağımsız ve tarafsızlığının sağlanması,

Medya özgürlüğünün güçlendirilmesi,

Yandaş medyaya aktarılan devlet kaynaklarının kesilmesi,

Sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi,

Yeni anayasa tartışmalarına bakış açısı bulunmalı.

Özetleyecek olursak Müsavat Dervişoğlu’nun 1. Yıl manifestosu 2028’te ya da erken seçimde İYİ Parti’nin seçim beyannamesinin temelini teşkil etmelidir.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da ucube tek adam rejimini de eleştiren Dervişoğlu diyor ki;

Tayyip Erdoğan olmak üzere avanesinin çeşitli stratejileri kurgulayarak yaşama geçirdiklerini anlamanızı istiyorum.

Karşı karşıya bulunduğumuz sorunu toptancı bir tarih şuuruyla okuyup, demokrasinin erdemi ile değerlendirip, milletin menfaati nedir ona göre bir yol haritası tanzim edeceğiz. Oyuna gelmeyeceğiz.”

Dervişoğlu’nun bahsettiği, “yol haritası” birinci yıl manifestosunda ortaya net şekilde çıkacaktır.

Dervişoğlu’nun konuşmasında satır arasında gizlediği şu cümle medyada geniş yer almadı:

“İYİ Parti’nin adayı da yarışa dahil olsun”

25 Ekim 2017’de kurulan İYİ Parti 2018 ve 2023 seçimlerine CHP ile ittifak yaparak girdi.

Türk siyasetine iyi günü ile kötü günü ile damga vuran İYİ Parti bugün Türkiye’nin 3. Büyük partisidir.

Doğru YOL ve ANAP’ın efsane siyasetçileri Müsavat Dervişoğlu liderliğine destek verip birleşirlerse merkez sağ siyasetin adresi İYİ Parti olur.